Yayınlanma: 05.10.2024 - 14:08

Güncelleme: 05.10.2024 - 14:08

Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin enflasyon beklentisi araştırılıyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon verileri ne yönde?

ABD ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu. Buna göre; ABD enflasyon verileri 10 Ekim 2024 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye yönelik karışık sinyaller vermesiyle geçen hafta karışık seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ülkede duyurulacak enflasyon verilerine çevrildi.

ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik iyimserlikler devam ederken ve ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven güçlenirken, resesyon endişelerinin de varlığını sürdürmesi, fiyatlamaları zorlaştıran etkenlerin başında yer aldı.