Asya borsalarında sert düşüş sürüyor: Trump'ın tarifeleri deprem etkisi yarattı!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 12:25

Güncelleme: 07.04.2025 - 12:25

Asya borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen hafta açıkladığı kapsamlı gümrük vergisinin ardından haftaya sert bir düşüle başladı.

BORSALARDAKİ SERT DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Japonya, Çin ve Hong Kong borsaları bölgesel düşüşlere öncülük ederken, Güney Kore, Singapur ve Avustralya’daki daha geniş piyasalar da geriledi. ABD hisse senedi vadeli işlemleri de bugün Asya’da işlem görürken sert düşüş gösterdi.

'BİR ŞEYİ DÜZELTMEK İÇİN İLAÇ ALMAK GEREKİR'

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerin tarifeleri kaldırmak için ‘çok para’ ödemek zorunda kalacaklarını belirtti. Trump, "Hiçbir şeyin bozulmasını istemiyorum ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almak gerekir" ifadelerini kullandı.