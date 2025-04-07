Kripto piyasasında deprem: Trump'ın gümrük vergileri Bitcoin'i sert düşürdü!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 09:43

Güncelleme: 07.04.2025 - 09:43

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin ardından küresel borsalarda yaşanan sert düşüş, kripto para piyasalarını da etkiledi. Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere dijital varlıklar büyük değer kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri ve Çin’in hızlı tepkisi sonrası, S&P 500 dahil olmak üzere birçok borsada ciddi düşüşler yaşanmıştı. Kripto piyasaları ise bu süreci başlangıçta güçlü geçirse de sonunda gelen baskıya direnemedi.

ETHEREUM’DA YÜZDE 14’LÜK KAYIP

Hafta sonu geleneksel piyasalarda yaşanan sarsıntının ardından, yeni haftaya girerken kripto para piyasaları da yoğun satış baskısı altında kaldı. ABD’nin ticaret politikalarında yaşanan sertleşme, makroekonomik dengesizlikleri artırarak dijital varlıklarda sert düşüşlere neden oldu.

Piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para olan Ethereum (ETH), kısa sürede yüzde 14 değer kaybederek 1538 dolara kadar düştü. Ethereum’daki satış baskısının ise giderek arttığı gözlemleniyor.

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin de bu dalgadan etkilendi. Yüzde 7’lik düşüşle 77 bin dolar seviyesinin altına gerileyen Bitcoin, şu anda 76 bin 900 dolar civarında işlem görüyor. Aralık 2024’te 107 bin doları gören Bitcoin, bugünkü seviyelerle yüzde 27’lik bir düzeltme yaşamış oldu.

ALTCOINLERDE DE SERT DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Bitcoin ve Ethereum’daki geri çekilmenin ardından altcoinlerde de ciddi kayıplar yaşandı. Neredeyse tüm altcoinler ortalama yüzde 10 civarında değer kaybetti. XRP’nin fiyatı 1,8 doların altına düşerken, Solana 103 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte en çok değer kaybeden coinlerden biri olan SUI, yüzde 12’yi aşan düşüşle 1,86 dolara kadar geriledi.