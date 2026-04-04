Asya borsalarında 'yapay zeka' baharı savaşla kesildi: Mart ayında sert düşüş...

Asya piyasalarında, 2026 yılına yapay zeka ve teknoloji hisselerinin rüzgarıyla fırtına gibi başlayan endeksler, mart ayında Ortadoğu’da patlak veren savaş ve enerji kriziyle sarsıldı. 28 Şubat’ta başlayan saldırıların ardından Hürmüz Boğazı’nın tıkanması, yılın ilk iki ayındaki tüm kazançları adeta silip süpürdü.

MART AYINDA ENDEKSLERDE SERT KAYIPLAR

Ocak ve Şubat aylarında Güney Kore ve Japonya öncülüğünde rekorlar kıran piyasalar, Mart ayında jeopolitik risklerin kurbanı oldu. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla tırmanan petrol fiyatları ve enflasyon endişeleri, yatırımcıları Asya piyasalarından kaçırdı.

Mart Ayı Performans Tablosu:

Ülke Endeks Mart Ayı Değişimi Yılbaşından Bu Yana (Q1) Güney Kore Kospi -%19,1 +%19,9 Japonya Nikkei 225 -%13,2 +%1,4 Hong Kong Hang Seng -%6,9 -%3,3 Çin Şanghay Bileşik -%6,5 -%1,9

'YAPAY ZEKA' KOSPİ VE NİKKEİ’Yİ KURTARDI

Asya Piyasaları Uzmanı Süleyman Mete Özbalaban, mart ayındaki derin düşüşlere rağmen Güney Kore (Kospi) ve Japonya (Nikkei) endekslerinin yılı hâlâ pozitif tarafta kapattığına dikkat çekti.

Özbalaban’a göre bu durumun iki temel sebebi var:

Yapay Zeka Rallisi: Ocak ve Şubat aylarındaki devasa yükselişler, Mart ayındaki çöküşe karşı bir "tampon" görevi gördü. Değer Kaybeden Para Birimleri: Won ve Yen’in tarihi düşük seviyeleri, ihracatçı teknoloji devlerini destekleyerek endekslerin tamamen yıkılmasını önledi.

Buna karşın Çin (Şanghay) ve Hong Kong (Hang Seng) endeksleri, gayrimenkul sektöründeki kriz ve yabancı sermaye çıkışları nedeniyle ilk çeyreği ekside tamamlamaktan kurtulamadı.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI

Ortadoğu’daki kriz, enerji bağımlılığı dünyada en yüksek bölge olan Asya için hayati bir risk oluşturuyor. Özbalaban, Morgan Stanley verilerine dayanarak şu çarpıcı uyarıyı yaptı:

"Petrolün varilindeki her 10 dolarlık artış, Asya bölgesinin GSYH’sini 0,2-0,3 puan düşürüyor."

Petrolün 100 doların üzerine çıkması ve savaşın uzaması durumunda 150-200 dolar seviyelerinin konuşulması, bölgedeki resesyon ihtimalini körüklüyor. Özellikle enerji ithalatına göbekten bağlı olan Güney Kore ve Japonya bu durumdan en çok etkilenen ülkeler olurken Çin, yenilenebilir enerji yatırımları ve Rus petrolüne erişimi sayesinde biraz daha avantajlı bir konumda yer alıyor.

SONBAHARDA 'TOPARLANMA' UMUDU

Jeopolitik risklerin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten uzmanlar, Nikkei, Kospi ve Hang Seng gibi endekslerin bir süre daha baskı altında kalacağını öngörüyor. Ancak tarihsel veriler, petrol şoklarının ardından piyasaların toparlanma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Özbalaban, piyasalardaki bu "savaş sisinin" dağılmasıyla birlikte sonbahar aylarından itibaren Asya endekslerinin yeniden yükselişe geçebileceğini tahmin ediyor.