Asya hisse senetleri düşerken dolar güçlendi: Yatırımcılar ABD işgücü verilerini bekliyor

Yayınlanma: 01.10.2024 - 13:17

Güncelleme: 01.10.2024 - 13:17

Asya hisse senetleri, Salı günü iki buçuk yılın en yüksek seviyelerinden geri çekildi. Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın büyük faiz indirimi bahislerini bozan yorumları sonrasında güçlenirken, Orta Doğu'daki gerginlik risk duyarlılığını kontrol altında tuttu.

YATIRIMCILAR ABD İŞGÜCÜ VERİLERİNİ BEKLİYOR

Yatırımcılar, ABD'nin faiz indirimlerinin hızı konusunda daha fazla netlik için ABD işgücü verilerini beklerken, petrol fiyatları sabit kaldı ve altın, geçen hafta ulaştığı rekor seviyenin hemen altında işlem gördü.

ASYA-PASİFİK HİSSE SENEDİ ENDEKSİ DÜŞÜŞTE

Amerikalı finans şirketi MSCI'ın Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisse senedi endeksi, Salı günü yüzde 0,32 düşüşle 618,87 seviyesine gerileyerek, Pazartesi günü ulaştığı iki buçuk yılın en yüksek seviyesi olan 627,66'nın altında kaldı. Endeks, yıl içinde şu ana kadar yüzde 17 artış göstermiş durumda.

JAPON YEN'İNİN DEĞERİ YÜKSELİYOR

Japonya'nın Nikkei endeksi, yatırımcıların para politikası şahini olarak algıladığı Shigeru Ishiba'nın ülkenin başbakanı olmak için girdiği yarışmayı kazanmasının ardından, yenin gevşemesiyle yaklaşık yüzde 2 yükseldi.

AVRUPA HİSSE SENETLERİ YÜKSELİŞE GEÇİYOR

Avrupa hisse senetleri ise, Eurostoxx 50 vadeli işlemlerinin yüzde 0,25, Alman DAX vadeli işlemlerinin yüzde 0,24 ve FTSE vadeli işlemlerinin yüzde 0,28 yükselmesiyle daha yüksek bir açılışa hazırlanıyor. Avrupa saatleri boyunca dikkatler, Avrupa Merkez Bankası'nın ayın ilerleyen saatlerinde faiz oranlarını düşürmesinin önünü açabilecek Euro bölgesinden gelen enflasyon verileri üzerinde olacak.

ÇİN PAZARLARINDA KAPALI GÜNLER

Çin anakarasının mali piyasalarının haftanın geri kalanında kapalı olmasıyla geçtiğimiz hafta Asya piyasalarını canlandıran hızlı ralli bir nefes aldı. Hong Kong'un Hang Seng endeksi de salı günü kapalı olacak.

CSI300 ENDEKSİ YÜZDE 25 ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir dizi ekonomik teşvik önlemi, küresel yatırımcıların Çin'e yeniden bahis oynamaya hazırlanmasıyla birlikte, mavi çip CSI300 endeksinin geçen haftanın başından bu yana yüzde 25'lik bir artışla yeni bir zirve yapmasına yol açtı. Zayıflayan Çin hisseleri de bu gelişmelerle birlikte yükseliş gösterdi.