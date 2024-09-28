Avrasya Maden Kaynakları Avrupa hedefleri ile buluşacak

Yayınlanma: 28.09.2024 - 13:18

Güncelleme: 28.09.2024 - 13:18

EIT RawMaterials, Türkiye merkezli Tethys ile yeni bir ortaklık kurduğunu duyurdu: Uluslararası işbirliği yoluyla kritik hammadde tedarikini güvence altına almaya odaklanan Trans-Avrasya Geçidi, İstanbul, Türkiye’de ‘EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi’ni kuracak.

Merkez, bölgedeki ilk EIT RawMaterials girişimidir ve kritik hammaddeler açısından zengin bir bölge olan Türkiye ve Orta Asya’ya odaklanarak hammadde sektöründe inovasyon, eğitim ve iş yaratımını katalize edecek bir merkez görevi görecek. Merkez aynı zamanda yeşil teknolojilerin sektöre tanıtılmasında kilit bir rol oynayacak ve bölgenin birincil kaynak tekliflerinin Avrupa pazarına genişletilmesine yardımcı olacak.

KAYNAK YARATACAK

EIT RawMaterials Bölgelerarası Merkezi, misyonunun bir parçası olarak Türkiye ve Orta Asya’da CRMA ile uyumlu kritik hammadde projelerini araştıracak ve tespit edecek. Bir proje belirlendikten sonra, finansman seçeneklerine karar vermek için EIT Hammaddeler liderliğindeki Avrupa Hammaddeler İttifakı’nın (ERMA) uzman grubu içinde olgunluğunu tespit etmek için bir değerlendirme sürecinden geçecek. Merkez ayrıca Avrupa ve Türkiye merkezli yatırımcılara ve finans kuruluşlarına erişim sağlayarak kaynak yaratılmasına destek verecek.

EIT RawMaterials CEO’su ve Genel Müdürü Bernd Schäfer bu işbirliğinin önemini vurgulayarak şunları söyledi: “EIT RawMaterials Bölgeler Arası Merkezi, bölgenin geniş hammadde potansiyelini ortaya çıkarmaya yardımcı olmak, yeni projeler için finansman sağlamak ve bilgi alışverişi ile beceri gelişimini teşvik etmek üzere ağlarımızı ve uzmanlığımızı bir araya getirecek. Tethys, bölgedeki ilgili kritik hammadde projelerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesini tamamlamak ve desteklemek için benzersiz bir konuma sahiptir. Bu girişim Avrupa’nın hammadde egemenliğini ve uzun vadeli endüstriyel rekabet gücünü güvence altına almada önemli bir rol oynayacaktır.”

DÖNÜM NOKTASI

Tethys Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Leyla Keser Berber ise şunları söyledi: “EIT RawMaterials ile ortaklık kurarak, sadece Tethyan Kuşağı’nın zengin potansiyelini ortaya çıkarmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa’nın kritik hammadde güvenliğini güçlendirmeye yardımcı olacak bu merkezi kurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği bölgenin hammadde endüstrisi için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu kaynaklara ihtiyaç duyan ülkeler ile finansman, yenilik ve beceri gerektiren tedarikçiler arasında köprü kurarak kazan-kazan çözümleri yaratıyoruz.”