5 TL’lik madeni para üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı

Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:28

Güncelleme: 19.12.2023 - 09:28

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 liralar 31 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından tedavüle girdi.

Bir defaya mahsus 100 milyon adet basılan hatıra parasının üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.