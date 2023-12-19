5 TL’lik madeni para üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı

Cumhuriyetin 100. yılı için basılan 5 TL’lik madeni hatıra parası üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı. Sosyal medyada kullanıcılar rölyefin Atatürk’e benzemediğini söyleyerek tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2023 - 09:28
5 TL’lik madeni para üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı
Abone Ol google-news

Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın oluru ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından basımı gerçekleştirilen madeni 5 liralar 31 Ekim’de Resmi Gazete’de yayımlanan kararın ardından tedavüle girdi.

Bir defaya mahsus 100 milyon adet basılan hatıra parasının üzerindeki Atatürk rölyefi tartışma yarattı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları yeni madeni 5 TL üzerindeki Atatürk görselinin Atatürk’e benzemediğini belirterek duruma tepki gösterdi.


rölyef Atatürk madeni para

İlgili Haberler

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi törenle açıldı

100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'yla Cumhuriyetin 100. Yılı Anıt Rölyefi törenle açıldı

En Çok Okunan Haberler