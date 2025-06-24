Ateşkes en çok o ülkeye yaradı: Borsada yükseliş durdurulamadı devre kesildi!

İran ve İsrail arasında sağlanan ateşkesin ardından, Pakistan Menkul Kıymetler Borsası (PSX) yatırımcıların yeniden güven kazanmasıyla güçlü bir toparlanma yaşadı. Aynı zamanda petrol fiyatlarındaki sert düşüş de alımları hızlandırdı. Salı günkü açılışta PSX'in KSE-100 endeksi, 5878 puan ya da yüzde 5,06 artarak 122.045 puana çıktı.

BİR SAATLİK ARA VERİLDİ

Bu sert yükselişin ardından endekse yüzde 5’lik devre kesici uygulandı ve işlemler geçici olarak durduruldu. Piyasanın bir saatlik aranın ardından saat 12:31’de yeniden işlem görmeye başlayacağı duyuruldu.

Borsa tarihinde önemli bir sıçrama olarak kayda geçen yükselişte, işlem gören 423 şirketten 392’sinin hisse fiyatı artarken, yalnızca 24 şirketin hisseleri düştü, 7'sinde ise değişim olmadı.

PETROL FİYATLARI VE ATEŞKES ETKİSİ

Uzmanlar, ateşkesin yarattığı bölgesel rahatlama ile birlikte petrol fiyatlarındaki sert gerilemenin, yatırımcıların yeniden piyasaya yönelmesine neden olduğunu belirtti. Jeopolitik tansiyonun düşmesi, piyasalarda istikrar sinyalleri verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, ateşkesin 12 saat içinde yürürlüğe gireceğini ve ardından savaşın “sona ermiş” sayılacağını ima etmesi küresel piyasalarda olumlu hava oluşturdu.

PAZARTESİ GÜNÜ SERT DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

Oysa bir gün önce, pazartesi sabahı PSX'te ciddi bir satış dalgası yaşanmıştı. Endeks 3855 puanlık kayıpla 116.167 puana gerilerken; 120.000, 119.000, 118.000 ve 117.000 gibi psikolojik seviyeler birer birer aşılmıştı. Jeopolitik gerginliklerin artması ve ABD’nin İran’a yönelik saldırıları, yatırımcıların panikle satışa yönelmesine neden olmuştu.

Gün sonunda toplam 467 şirketin hissesi işlem görürken, işlem hacmi 585,9 milyon hisseye, toplam işlem değeri ise 22,91 milyar Rupi’ye ulaştı.