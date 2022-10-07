Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic açıkladı: 'Fed faizi yüzde 4.5'a kadar artıracak'

07 Ekim 2022 Cuma, 07:00

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyon ile mücadelenin daha başlarında olunduğunu savundu.

Faiz oranlarının ekonomide talebi "ılımlı şekilde sınırlayacak" seviyeye kadar yükseltilmesini istediğini belirten Bostic, o seviyeye ulaşıldıktan artırımların etkilerinin değerlendirilmesi için faizlerin bir süre sabit tutulması gerektiğini değerlendirdiğini vurguladı.

Ağustos ayı enflasyon rakamlarının fiyat baskılarının hala "geniş ve inatçı" olduğunu gösterdiğini belirten Bostic "Fed'in faizi yüzde 4.5'a kadar artıracağını ve 2023'te hızlı dönüş olmayacağını öngörüyorum" dedi.

Bostic, düşük işsizlik oranının Fed'in para politikasını sıkılaştırmaya devam etmek için hala alanı olduğu anlamına geldiğini ifade etti.

Bostic, ekonominin zayıflaması halinde Fed'in faizleri indirmek konusunda acele etmemesi gerektiğini, enflasyonun düştüğünü görmek için hedefe odaklı ve karalı olmayı sürdürmesi gerektiğini söyledi.