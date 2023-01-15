Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic: 'Enflasyon verisi sonrası daha düşük artıştan yanayım'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

Bostic CBS’e verdiği mülakatta enflasyonda yavaşlama olduğunu gösteren Aralık verisi sonrası faiz artış hızını yavaşlatma taraftarı olduğunu belirtti. Bostic “Bu veri enflasyonun ılımlılaştığını gösteriyor ve kısıtlayıcı alana daha yavaş ilerlemek için alan sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Aralık ayında yıllık enflasyonun yüzde 6,5’e gerilemesinin ardından Fed yetkililerinin 31 Ocak-1 Şubat’taki toplantısında faiz artış hızını yavaşlatması bekleniyor.

Bu sene Açık Piyasa Komitesi’nde oy hakkı bulunmayan Bostic 25 baz puanlık faiz artışını destekleyebileceğini belirtti.

Fed üst üste 4 toplantıda 75’er baz puanlık faiz artırımının ardından son toplantıda faizi 50 baz puan artırarak yüzde 4,25-4,5 aralığına çekmişti. Fed yetkilileri faizlerin bu sene yüzde 5’in üzerine yükseleceği ve bir süre orada kalacağı tahminini yapmıştı.

Piyasalarda da 25 baz puanlık artış beklentisi güçlendi.