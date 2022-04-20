Fed Başkanı Raphael Bostic'ten açıklama

20 Nisan 2022 Çarşamba, 09:32

Foreks'in haberine göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, küresel ekonomik yavaşlama potansiyelinin, gelecek aylarda faizleri artırırken ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtti.



Birçok meslektaşına göre bu yıl daha az faiz artışı bekleyen Bostic, yaz boyunca ve sonbahara girerken ekonominin ne kadar güçlü devam edeceğini bilmenin kolay olmayacağını kaydederek, IMF'nin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüğü bir ortamda ileriye bakareken dikkatli olunması gerektiğinin işareti olduğuna vurgu yaptı.