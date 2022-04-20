Fed Başkanı Raphael Bostic'ten açıklama
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, küresel ekonomik yavaşlama potansiyelinin, gelecek aylarda faizleri artırırken ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtti.
Foreks'in haberine göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, küresel ekonomik yavaşlama potansiyelinin, gelecek aylarda faizleri artırırken ihtiyatlı olunması gerektiğini belirtti.
Birçok meslektaşına göre bu yıl daha az faiz artışı bekleyen Bostic, yaz boyunca ve sonbahara girerken ekonominin ne kadar güçlü devam edeceğini bilmenin kolay olmayacağını kaydederek, IMF'nin küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdüğü bir ortamda ileriye bakareken dikkatli olunması gerektiğinin işareti olduğuna vurgu yaptı.
Video Haberler
- Kazı Kazan'la 2 milyon TL kazandı
- Kumar baskınında 'asit' ayrıntısı
- Kızını katledip asit içen kadın hakkında yeni gelişme
- Kontağı çevirince bomba gibi patladı
- Bursa'da patlama: Ölü ve yaralılar var
- Manavgat'ta sit alanındaki otel
- Adrenalin iğnesi yapılan 6 yaşındaki çocuk
- Haberleşme ve enerji kablolarını çalan 3 kişi tutuklandı
- Uysal tek cümleyle yanıt verdi
- 8 yıl sonra çözülen 'cesetsiz' cinayette yeni gelişme
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü isim yayıncı kuruluşu duyurdu!
- Hamama giren turistin cüzdanı çalındı
- Kayseri'de kumar oynayan 23 kişiye 41 bin tl ceza
- Fulham tekrardan en tepede!
- Filistin BM'ye mektup yazdı
- Kupada fırtına
- Petrol fiyatlarında yükseliş
- TÜİK 'İstatistiklerle Çocuk, 2021' verilerini açıkladı
- Flash TV'nin sahibinden çok sert 'Flash Haber' çıkışı
- Merakla bekleniyordu: Bilim Kurulu toplantısı ertelendi