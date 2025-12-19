ATM'den para çekme limitinde yeni dönem: Tarih belli oldu!

Yılbaşından itibaren banka şubesiyle bitişik olan ve diğer tüm ATM’lerde para çekme limitleri artırılacak. Birçok banka, gün içinde komisyonsuz olarak yapılabilecek para çekme işlemlerini 10–15 bin lira aralığında sınırlandırırken, ATM kullanımına ilişkin önemli bir değişikliğe hazırlanıyor.

ŞUBE İÇİ ATM’LERDE LİMİT ARTIYOR

Yeni düzenleme ile bankaların bünyesinde yer alan ya da şube bitişiğindeki ATM’lerde para çekme limitlerinin, özel bankalarda yeni yıl itibarıyla 50 bin lirayı aşması bekleniyor. Bu tercihte, şube içi ATM’lerde banknot takibi, para dolumu ve güvenlik süreçlerinin daha kolay yönetilebilmesi etkili oluyor.

ŞUBE DIŞI ATM’LERDE SINIRLI ARTIŞ

Metro, alışveriş merkezleri ve cadde üzerlerinde bulunan, yani şube dışındaki ATM’lerde de sınırlı artışlar yapılması öngörülüyor. Ancak bu ATM’lerde para çekme limitlerinin 50 bin liranın üzerine çıkması beklenmiyor.

Söz konusu düzenleme ile hem nakit yönetiminin daha etkin hale getirilmesi hem de ATM kullanımından kaynaklanan operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.