ATM ve mobil bankacılıkta para transferlerinde yeni dönem: Tarih belli oldu!

Son yıllarda artan yasadışı bahis trafiği, ekonomi yönetimini ve ilgili kurumları yeni tedbirler almaya zorladı. Son kabine toplantısının ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kapsamlı bir eylem planı üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Edinilen bilgilere göre, bankacılık sistemine erişimi doğrudan etkileyen 20 maddelik taslakta sona gelindi.

BANKA HESAPLARI ANINDA BLOKE EDİLEBİLECEK

Hazırlanan taslağa göre MASAK, yasadışı bahis gelirlerinin izini sürerken yetkilerini genişletecek. Yeni düzenleme yürürlüğe girdiğinde:

MASAK, şüpheli banka hesaplarını mahkeme veya savcılık kararı olmadan bloke edebilecek.

Kurum, mal varlığına yönelik tedbirleri tek başına uygulayabilecek.

Bu adım, yasadışı bahis gelirlerinin hızlı el değiştirmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

PARA TRANSFERLERİNDE YENİ DÖNEM

MASAK’ın hazırladığı değişiklikler, yalnızca hesap dondurma yetkisiyle sınırlı değil. 1 Ocak 2026’dan itibaren para hareketlerinde yeni bir uygulama başlayacak:

Gün içinde yapılan ve toplam tutarı 200 bin TL’yi aşan tüm para transferleri için ayrıntılı açıklama zorunluluğu getirilecek.

Bu kural, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve ATM işlemlerini kapsayacak.

ATM üzerinden yapılan işlemlerde limit aşılırsa, gönderici en az 20 karakterden oluşan açıklama girmeden transfer yapamayacak.

Uzmanlar, düzenlemelerin temel amacının finansal sistemdeki riskli para hareketlerini azaltmak ve yasadışı bahis ağlarının finansmanını kesmek olduğunu vurguluyor. Para transferi açıklamalarının zorunlu hâle gelmesiyle hem takip kolaylaşacak hem de şüpheli işlemler kısa sürede tespit edilebilecek.