ATO Meclis Başkanı Acı:"Dışa bağımlılıktan kurtulmalıyız"

30 Haziran 2022 Perşembe, 11:57

Adana Ticaret Odası (ATO) Meclis Başkanı İsmail Acı, enflasyon ile mücadelenin Türkiye ekonomisinin en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, dışa bağımlılık nedeniyle döviz kuruna dayalı ekonominin maliyet enflasyonunu artırdığına dikkati çekti.



Acı, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin birçok kalemde dışa bağımlılığına ve bunun ortaya çıkardığı maliyet enflasyonuna işaret ederek, “Enflasyonla kalıcı olarak başa çıkabilmek için talep ve maliyet enflasyonu arasındaki farkı iyi anlamamız lazım. Döviz kurlarında meydana gelen oynaklıklar üretim maliyetlerimize yansımakta ve bizi maliyet enflasyonu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Kısacası, Türkiye dışa bağımlı bir ülke olması sebebiyle ithal fiyat artışlarından da kur artışlarından da oldukça fazla etkilenmektedir” dedi.

"GIDA ÜRETİMİ YETERSİZ"

Son dönemde açıklanan enflasyon rakamlarına yorum getiren Acı, rakamların özellikle gıda alanında üretimin yetersizliğini yansıttığını söyledi. Acı şunları ifade etti:

“Enflasyon rakamlarının içeriğine baktığımızda gıdada, hem üretim anlamında yetersiz kalmamız hem de aracıların fiyat belirlemesinden dolayı oldukça yüksek fiyat artışları olduğunu görüyoruz. Bu da bizi yine maliyet enflasyonu sorununa yönlendiriyor. Asıl yapılması gereken mal ve hizmet üreticileri için maliyeti düşürüp, ürünlerini ihtiyatlı fiyatlarla tüketiciye satmalarını sağlamaktır.”

Enflasyonla mücadelede başarılı olabilmek için öncelikle üretime ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapan Acı, sıkı maliyet politikaları ekseninde, ithal girdilere bağlı üretim yerine yerli hammadde kullanarak, daha verimli ve daha çok üretmek gerektiğini belirtti.

“E-TİCARET ÇIKIŞ KAPIMIZ OLABİLİR"

Covid-19 salgını ile üretim, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında açığa çıkan daralmanın bölge üreticileri üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu söyleyen Başkan Acı, e-ticaretin öneminin de altını çizdi. Acı, globalleşen dünyada tüketici davranışlarının da hızla değiştiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

”Dünya teknolojik olanaklarla birlikte çok küçüldü. Dünya'nın sadece bir bölgesine satış yapmayı hedeflemek yerine tüm kıtaları pazar edinmek çok kolay. Bu konuda gençlerimizi elektronik ticarete yönlendirmeli ve bununla ilgili ciddi çaba sarf etmeliyiz. Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini sadece üretim hattında değil aynı zamanda tüketici davranışları üzerinde de görmek mümkün. Özellikle bu durum, insanların dijital platformlar aracılığıyla daha fazla alışveriş yapmasına ve dolayısıyla davranış değişikliğine neden olmuştur. Salgın sürecinin hem üretim hem de tüketim düzeyinde derin bir değişim sürecini hızlandırdığı göz önünde bulundurulduğunda; dijitalleşmenin, bir sonuç değil bir başlangıç olduğu ve devamının hızla geleceğini bugünden öngörmek hiç zor değildir."