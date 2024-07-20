ATSO ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar son yolcuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 20.07.2024 - 17:15

Güncelleme: 20.07.2024 - 17:15

Cuma günü yaşamını yitiren Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar için Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda tören düzenlendi. Törendeki konuşmalarda Bahar’ın liderlik, vizyonerlik ve çalışkanlık özelliklerine vurgu yapılırken, Bahar’ın yarım kalan projelerinin tamamlanması istendi.

Törende güçlükle konuşan kardeşi Berkay Bahar ve yeğeni Serkan Bahar, Ali Bahar’ın Antalya aşığı olduğunu vurgulayarak, yarım kalan projelerinin tamamlanmasını istediler. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Hacısüleyman, Ali Bahar’ın sadece bir başkan olmanın ötesinde, ilham veren, vizyoner ve lider kişiliğine işaret etti ve Bahar döneminde Antalya’da sanayi ve ticaret alanında yükseliş yaşandığını, pek çok yenilikçi projenin hayata geçirildiğini anlattı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Memiş Kütükçü, Ali Bahar’ın güleryüzlü, çalışkan, üretken bir proje adamı olduğunu söyleyerek, “Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji onu en çok heyecanlandıran projeydi ve o proje için yaptıklarını anlatırken gözleri ışıldardı. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin ‘Su Yönetimi Verimliliği Sertifikası’nı aldık. Ali Bey’in başlattığı projelerin bundan sonra görev alacak arkadaşlara ışık olmasını diliyorum” dedi.

Ticaret Bakanı Yardımcısı Mahmut Gürcan, “Ali Bey yaptığı faydalı işlerle Antalya ve Türkiye’de izler ve kendisini seven bir kitle bıraktı” dedi. Antalya Valisi Hulusi Şahin de yaptığı konuşmada, “Bu salonda Ali Bahar kardeşimle nice toplantılar yaptık, ona buradan veda etmek de varmış. Ali Bahar’ın kısa ömründe uzun hedefleri vardı, Antalya ve Türkiye için vizyoun vardı. Onun projelerine, hedeflerine sahip çıkarak onu yaşatmak elimizde” dedi. Şahin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji”ne ‘Ali Bahar’ adının verilmesini önerdi.

Ali Bahar, ATSO’da düzenlenen törenin ardından Antalya Uncalı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ALİ BAHAR KİMDİR?

1969’da Antalya Şarampol’de Girit göçmeni bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Bahar, Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü’nden mezun oldu, mezuniyetinin ardından inşaat mühendisi olarak çalıştı. Askerlik hizmetinden sonra ticarete atıldı, et ve süt ürünleri üretimi ve gıda dağıtım şirketleri kurdu.

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