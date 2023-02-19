Audi'nin sevilen modeli üretimden kalkıyor

Audi, otomotiv endüstrisinin elektrikliye geçişi ve bu süreçte coupe araçların rağbet görmemesi nedeniyle TT modelinin final yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 07:01
Audi'nin sevilen modeli üretimden kalkıyor
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Alman otomobil üreticisi Audi, 1995'te hayat verdiği TT modelini 1998 yılında otomobilseverlerin beğenisine sunmuştu. Hızlı bir şekilde elektrikliye geçen otomotiv sektöründe coupe modellere olan talebin de azalması ile aracın üretiminin sona ereceği öğrenildi. Yapılan açıklamayla aracın son versiyonunun İngiltere'de piyasaya sürüleceği duyuruldu.

TT Final Edition olarak geçen modelle birlikte aracın üretimi sona erecek. İngiltere'de satılacak aracın ABD'de satışa sunulmayacağı da öğrenildi.

Aracın satışlarının önümüzdeki ay başlaması ilk teslimatların ise nisanda yapılması bekleniyor. Audi TT'nin 2022'de en çok sattığı pazar İngiltere olmuştu.


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