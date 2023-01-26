Volkswagen'in ilk elektrikli modeli ID.3 yenilendi

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:00

Makyajlı VW ID.3'e ait ilk fotoğraflar, önizlenen tasarım ayrıntılarının üretime ulaşmasının muhtemel olduğunu doğruladı.

Piyasaya 2019 yılında sürülen ID.3, Nissan Leaf ve Kia Niro EV gibi modellere Golf boyutlarında bir rakip olarak geliyordu. autoexpress.co.uk'nin haberine göre yaklaşan makyaj ID.3'ü çok fazla değiştirmeyecek, ancak mevcut modele göre bazı farklılıklar da göze çarpacak.

VW tarafından 2022'nin sonlarında yayımlanan resmi teaser görüntülerinde olduğu gibi, ön tarafta yeni hava girişleri ile revize edilmiş bir tampon sunulacak. Arkada biraz değiştirilmiş bir tampon bulunacak. Arka farların da ince ayarlanmış bir LED düzeninde olması bekleniyor.

İÇ MEKAN DEĞİŞİYOR

ID.3'ün iç mekanında ise oldukça önemli değişiklikler olacak. Genel düzen aynı kalacak olsa da gösterge panelindeki havalandırma delikleri için yeni bir tasarımın yanı sıra yerleşik teknoloji için bir güncelleme olacağı görülüyor.

Mevcut otomobilin 10 inçlik merkezi bilgi-eğlence dokunmatik ekranı, yeni bir kontrol sistemine sahip 12 inçlik bir ekranla (ID.4'te sunulanla aynı) değiştirilecek. VW, en yeni bilgi-eğlence teknolojisinin kullanıcılar için daha kullanışlı ve basit olduğunu söylüyor. Seyahat Asistanı ve Park Asistanı Plus gibi özellikler isteğe bağlı ekstralar olarak sunulacak. Orta konsol da yeniden şekillendirilecek ve iki bardak tutucuya sahip olacak.

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Volkswagen yeni ID.3'ün "sistem performansını artıran ve havadan güncelleme alabilen en son yazılım nesliyle donatıldığı" da ifade ediliyor. Yeni aracın daha iyi menzil ve performans rakamları sunup sunmayacağı belli değil, ancak revize edilen dış tasarımın verimliliği bir şekilde etkilemesi bekleniyor.

Volkswagen ID.3'ü Almanya'daki Zwickau ve Dresden fabrikalarında üretiyor, ancak güncellenen modelle birlikte üretim talebini karşılamak için Wolfsburg'daki fabrikada da üretileceği ifade edildi.