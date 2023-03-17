Av yasağından önceki son balıklar tezgahlarda

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 07:00

1 Eylül 2022'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalkmıştı.

Yasağın kalkmasıyla birlikte denizlere açılan balıkçılar sayesinde tezgahlar bu sezonda balıkla doldu. Yasağın yeniden başlamasına 1 ay kala balıkçılar vatandaşları ucuz ve taze balık yemeye davet etti.

"BALIK ÇEŞİTLİLİĞİ 10-15'E DÜŞECEK"

Balık sezonu ve fiyatlarla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, 15 Eylül'de açılan balık sezonunun 15 Nisan'da sona ereceğini söyledi.

Yasağın başlamasına 1 ay kaldığını kaydeden Polat, "Balık durumu her geçen yıl bir önceki yılı aratıyor. Yine de balığa talep halkımız tarafından gayet iyi. Halkımız artık balığın faydalarını biliyor. 15 Nisan'a kadar taze balıklarımız devam edecek. Bu tarihten itibaren uluslararası avcılık başlayacak. Tabi taze balıklarımız yine olacak ama çeşitte bir azalma olacak. 30-40 çeşit balık yerine 10-15 çeşit balık olacak. Tabii ister istemez balık az çıkacağından fiyatlarda yüzde 10-15 oranında artış olabilir. Bazı balıklarımız o tarihten sonra hiç olmayacak. Barbun, gümüş gibi trol avcılığıyla çıkan balıklar tamamen yasaklanacak" diye konuştu.

"PALAMUT BOLLUĞU VARDI"

15 Nisan'dan sonra taze çıkacak balıkların da olacağını vurgulayan Polat, "Sardalye gibi yılın 12 ayı çıkan bir balığımız var. Bu sene sezonda gümüş, barbun, istavrit ve mezgit gayet bol çıktı. Karadeniz'den hamsimiz geldi. Sezon başında da bir palamut furyası vardı. Palamut çok çıktı. Marmara'dan, Karadeniz'den buraya palamutlar geldi. Hatta bu sene palamut Akdeniz'de de çıktı. Palamut bolluğu vardı. Halkımızda gayet ilgi gösterdiler. 1, 1,5 kilo gelen bir palamutu biz 20-25 liraya verdik. Diğer gıda ürünlerine göre balık fiyatları çok uygun" şeklinde konuştu.