Şubat ayında bu balıkları tüketin!

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2023 Pazartesi, 13:14
<p>İlkbahara yaklaştığımız şubat ayında mevsim değişikliklerinin etkisinden korunmak için doğru beslenmek oldukça önemli. Sağlıklı besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...</p>

İlkbahara yaklaştığımız şubat ayında mevsim değişikliklerinin etkisinden korunmak için doğru beslenmek oldukça önemli. Sağlıklı besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...

<p><strong>Levrek</strong></p> <p>İçerisindeki zengin B12 vitamini sayesinde hafızayı ve beyni güçlendirmeye yardımcı olan levrek balığı, şubat ayının en lezzetli balıklarından.</p>

Levrek

İçerisindeki zengin B12 vitamini sayesinde hafızayı ve beyni güçlendirmeye yardımcı olan levrek balığı, şubat ayının en lezzetli balıklarından.

<p><strong>Hamsi</strong></p> <p>Omega 3 ve selenyum açısından zengin olan hamsi, kalp hastalıkları yaşamanın riskini azaltır. Hamsinin en lezzetli olduğu aylardan biri de şubat ayıdır. </p>

Hamsi

Omega 3 ve selenyum açısından zengin olan hamsi, kalp hastalıkları yaşamanın riskini azaltır. Hamsinin en lezzetli olduğu aylardan biri de şubat ayıdır. 

<p><strong>Gümüş balığı</strong></p> <p>İçerisindeki zengin yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren gümüş balığı, kemik erimesinin önüne geçiyor. Gümüş balığı, şubat ayının en lezzetli balıklarından.</p>

Gümüş balığı

İçerisindeki zengin yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren gümüş balığı, kemik erimesinin önüne geçiyor. Gümüş balığı, şubat ayının en lezzetli balıklarından.

<p><strong>Kalkan balığı</strong></p> <p>Omega 3 ve damar genişletici özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarının önüne geçen kalkan balığı, kalsiyum açısından da zengin olduğundan kemikler için yararlıdır. Kalkan balığı, şubat ayında tüketilebilir.</p>

Kalkan balığı

Omega 3 ve damar genişletici özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarının önüne geçen kalkan balığı, kalsiyum açısından da zengin olduğundan kemikler için yararlıdır. Kalkan balığı, şubat ayında tüketilebilir.

<p><strong>Kefal balığı</strong></p> <p>Omega yağları, A ve E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kefal balığının tok tutucu etkisi vardır. Şubat ayı kefal balığını tüketmek için uygun bir aydır. </p>

Kefal balığı

Omega yağları, A ve E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kefal balığının tok tutucu etkisi vardır. Şubat ayı kefal balığını tüketmek için uygun bir aydır. 

<p><strong>Torik balığı</strong></p> <p>Cilt ve damar sağlığını koruyan torik balığı, kemik ve göz sağlığı için de oldukça etkilidir. Çocukların zihin gelişimine de katkı sağlayan torik balığı, şubat ayında tüketilebilir.</p>

Torik balığı

Cilt ve damar sağlığını koruyan torik balığı, kemik ve göz sağlığı için de oldukça etkilidir. Çocukların zihin gelişimine de katkı sağlayan torik balığı, şubat ayında tüketilebilir.

<p><strong>Çipura </strong></p> <p>İçinde A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve bolca fosfor bulunan çipura balığı şubat ayında tüketilebilir. </p>

Çipura

İçinde A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve bolca fosfor bulunan çipura balığı şubat ayında tüketilebilir. 

Şubat balık Yiyecek

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