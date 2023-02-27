Şubat ayında bu balıkları tüketin!

İlkbahara yaklaştığımız şubat ayında mevsim değişikliklerinin etkisinden korunmak için doğru beslenmek oldukça önemli. Sağlıklı besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...