Şubat ayında bu balıkları tüketin!
İlkbahara yaklaştığımız şubat ayında mevsim değişikliklerinin etkisinden korunmak için doğru beslenmek oldukça önemli. Sağlıklı besinlerin en başlarında da tabii ki balıklar geliyor. B ve A vitamini açısından zengin olan balığı yemeden önce, mevsimine göre seçmek de en önemli kriter. İşte kasım ayında tüketilmesi gereken balıklar...
Levrek
İçerisindeki zengin B12 vitamini sayesinde hafızayı ve beyni güçlendirmeye yardımcı olan levrek balığı, şubat ayının en lezzetli balıklarından.
Hamsi
Omega 3 ve selenyum açısından zengin olan hamsi, kalp hastalıkları yaşamanın riskini azaltır. Hamsinin en lezzetli olduğu aylardan biri de şubat ayıdır.
Gümüş balığı
İçerisindeki zengin yağ asitleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren gümüş balığı, kemik erimesinin önüne geçiyor. Gümüş balığı, şubat ayının en lezzetli balıklarından.
Kalkan balığı
Omega 3 ve damar genişletici özelliği sayesinde kalp ve damar hastalıklarının önüne geçen kalkan balığı, kalsiyum açısından da zengin olduğundan kemikler için yararlıdır. Kalkan balığı, şubat ayında tüketilebilir.
Kefal balığı
Omega yağları, A ve E vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin olan kefal balığının tok tutucu etkisi vardır. Şubat ayı kefal balığını tüketmek için uygun bir aydır.
Torik balığı
Cilt ve damar sağlığını koruyan torik balığı, kemik ve göz sağlığı için de oldukça etkilidir. Çocukların zihin gelişimine de katkı sağlayan torik balığı, şubat ayında tüketilebilir.
Çipura
İçinde A, B1, B2, B6, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra demir, kalsiyum ve bolca fosfor bulunan çipura balığı şubat ayında tüketilebilir.
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