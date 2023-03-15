Balıklıgöl nerede? Balıklıgöl ne zaman, kim tarafından yapıldı?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:25

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:29

Şanlıurfa'da sağanak sonucu Balıklıgöl'de su taşkınları yaşandı. Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde su taşkınına sebep oldu. Suyun renginin de değiştiği gözlenen yerleşkenin çevresi, güvenlik amacıyla polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Yerleşkede bulunan Ayn Zeliha Gölü'nde su seviyesi yaklaşık 2 metre yükseldi. Mitolojik olarak İslam alemi için kutsal sayılan ve İbrahim Peygamberin bölgede ateşe atıldığına inanılan Balıklıgöl, bu gelişmeyle birlikte gündem oldu. İşte ayrıntılar...

BALIKLIGÖL NEREDE?

Balıklıgöl, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunmaktadır.

BALIKLIGÖL NE ZAMAN YAPILDI?

Tarihsel ve bilimsel verilere göre Balıklıgöl havuzları, yarı kadın yarı balık olan tanrıça Atargatis için yapılmış birer antik pagan tapınaklarıdır. MÖ 1000-300 yılları arasında net olmayan bir tarihte yapıldığı tahmin edilmektedir. Günümüzde İsrail, Lübnan, Suriye'de de tanrıça Atargatis'e adanan içindeki balıklara dokunmanın ve yemenin yasak olduğu balıklı havuzlar vardır.

İslam mitolojisinin dışında Balıklıgöl platosunda ayrıca Yahudi ve Hristiyan mitolojileri de mevcuttur.

1970'lere kadar göllerde yüzülüp yüzme yarışmaları düzenlenirken, 1970'lerden sonra göle kutsal aidiyet verilip göllerde yüzmek ve balıklarını yemek yasaklanmıştır. Günümüzde birçok İslam araştırmacısı Balıklıgöl'e ait İslam mitolojisinin hurafe ve uyduma olup havuzların antik pagan tapınaklarına ait olduğunu kesin bir dille kabul etmiştir.

BALIKLIGÖL'DE HANGİ BALIKLAR VAR?

Halk arasında içindeki balıkların kutsal olup balıkları yiyenlerin hastalandığı söylenir. Gölde bıyıklı sazan türü bulunmaktadır. Bu türün havyarı zehirli olduğundan yenmesi insan sağlığı açısından sakıncalıdır.