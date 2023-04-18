Avlanma yasağı başladı ama tezgahlardaki çeşitlilik bitmeyecek
Karadeniz'de profesyonel tekneler ile avlanma yasağı 15 Nisan'da başladı. Balıkçılar, yasaktan sonra da tezgahlarda taze balıkların satılacağını söyledi.
1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Bu tarihten itibaren Marmara ve Karadeniz'de profesyonel tekneler ile balık avlanılmayacak. Trol ve gırgır ağları ile avcılık sona ererken, küçük kayıklar için ise bir kısıtlama bulunmuyor. Düzce'de de tezgahlarda barbun, istavrit, çinekop, palamut gibi balıklar bulunuyor.
Sezonun bittiğini ancak balıkçılığın devam ettiğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Yılın 12 ayı balık var. Sadece sanayi tipi avcılık, gırgır, trol gibi dediklerimize yasak geliyor. Normal 12 metreye kadar ağlar ile denizlerde avlanma devam ediyor. Balık tezgahımızda hep var. Bu sadece yanlış bir algı. O yüzden balıkseverler için yaz boyu balık olacak. Balık çeşitleri olarak tezgahımızda istavrit, mezgit, barbun, çupra, levrek, somonumuz hep var. Bu saydığım balıklar yaz boyu taze olarak hep tezgahımızda yer alacak" şeklinde konuştu.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Özge Borak'tan evlilik itirafı: 'Ayıp olmasın diye...'
- Erdoğan'dan 'soğan' çıkışı: 'Ne tadını bilirsin...'
- Seçime 27 gün kala... Kur için 3 senaryo
- Prof. Dr. Özgür Demirtaş gerçek dolar kurunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu ikinci turda kazanıyor
- Dolar/TL'de bir zirve daha
- İsmi ima bile edilmezken...
- Tarih verdi: Açık açık ilan edeceğiz
- 'Din ve ahlak kuralları onlar için geçerli değildir...'
- Memleket Partisi'nde toplu istifa