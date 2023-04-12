Amasya'da sağanak etkili oldu: Balıklar kıyıya vurdu
Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta son günlerde artan yağışın etkisiyle nehir suları yükseldi. Arızalanan bir iş makinesi sular altında kalırken balıklar da kıyıya vurdu.
Amasya'da son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesiyle iş makinesi sular altında kaldı, balıklar kıyıya vurdu.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ırmak sularında artış olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.
"CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Öztürk, “Yeşilırmak Nehri üzerinde çalışma yapan bir iş makinesinin arızalanması sonucu ve aniden de su artışının gerçekleşmesiyle beraber iş makinesinin sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Can kaybı söz konusu değil” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Son anket paylaşıldı: Kılıçdaroğlu kazanır mı?
- DEVA Partisi'nden 'Sadullah Ergin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- İYİ Parti'den seçim kampanyası videosu