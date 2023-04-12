Amasya'da sağanak etkili oldu: Balıklar kıyıya vurdu

Amasya’nın Taşova ilçesinden geçen Yeşilırmak’ta son günlerde artan yağışın etkisiyle nehir suları yükseldi. Arızalanan bir iş makinesi sular altında kalırken balıklar da kıyıya vurdu.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:47
Amasya'da sağanak etkili oldu: Balıklar kıyıya vurdu
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Amasya'da son günlerde etkili olan yağmur nedeniyle Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesiyle iş makinesi sular altında kaldı, balıklar kıyıya vurdu.

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ırmak sularında artış olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

"CAN KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öztürk, “Yeşilırmak Nehri üzerinde çalışma yapan bir iş makinesinin arızalanması sonucu ve aniden de su artışının gerçekleşmesiyle beraber iş makinesinin sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Can kaybı söz konusu değil” dedi.


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