Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde düştü

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 7 ile İrlanda'da görüldü

AA
Yayınlanma: 14.12.2023 - 07:00
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ekimde düştü
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Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ekim ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ekim ayında eylül ayına kıyasla yüzde 0,7, Ekim 2022'ye göre de yüzde 6,6 geriledi.

AB'de ise sanayi üretimi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 gerileme gösterdi.

Ekimde, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla düşüş, yüzde 7 ile İrlanda'da, yüzde 2,5 ile Malta'da ve yüzde 2,1 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda ise en fazla gerileme yüzde 34 ile İrlanda'da, yüzde 12,2 ile Estonya'da ve yüzde 11,1 ile Hollanda'da kaydedildi.


Avro Bölgesi avro Avrupa İstatistik Ofisi

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