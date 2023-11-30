Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon geriledi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:58

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:58

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak belirlendi. TÜFE, kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüş kaydetti.

Piyasa beklentileri, ekimde Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,7 olması yönündeydi, verinin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 6,9 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 4 ile hizmetler, yüzde 2,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 11,5 geriledi.

AB uyumlu verilere göre enflasyon kasımda Slovakya'da yüzde 6,9, Hırvatistan'da yüzde 5,5, Avusturya'da yüzde 4,9, Slovenya'da yüzde 4,5, Estonya'da yüzde 4,1, Fransa'da yüzde 3,8, İspanya'da yüzde 3,2, Yunanistan'da yüzde 3, Almanya'da yüzde 2,3, İtalya'da yüzde 0,7, Belçika'da yüzde -0,7 olarak belirlendi.