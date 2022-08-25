Avro/dolar paritesinin 20 yılın ardından 0.99’a gerilemesi ihracatçıyı kaygılandırdı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

İç piyasada finansman sorunu ve artan maliyetlerle boğuşan sanayicinin, güvenli liman gördüğü ihracatta da alarm zilleri çalıyor. Çünkü küresel risklerin etkisi ve ABD merkez bankası Fed’in ardı ardına faizi artırmasının etkisiyle Avro/dolar paritesi bugünlerde 0.99’a kadar gerileyerek 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu durum ise ihracatın yüzde 50’ye yakınını Avro ile yapan ihracatçıyı tehlikeye soktu.

FAİZ SORUNUNA DİKKAT

Türkiye’nin ithalata bağımlı bir ihracatçı ülke olduğunu anımsatan ve bu ithalatın da dolarla yapıldığını vurgulayan Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Jak Eskinazi güncel durumu şöyle yorumladı: “Adetsel olarak değil belki ama kazanç olarak ihracatta düşüş olacak. Girdiler dolar, satış Avro ile. Eskiden kazancımızı 1.15 ile çarpıyorduk şimdi 0.99 ile çarpacağız.” Avrupa’da resesyon korkuları olsa da talepte düşüş beklemediğini dile getiren Eskinazi şöyle devam etti: “Avro fiyatlarımız artacaktır ama müşteri de zammı kabul etmiyor, zaten yüksek enflasyonla boğuşuyor. Avro Bölgesi. Bu nedenle Avro/dolardaki her gerileme daha da tedirgin ediyor. Ayrıca bugün en büyük sorunlarımızdan biri finansman maliyeti ve krediye ulaşım oldu. Kendi paramızın faizi Avro ve dolardan daha çok zarar veriyor.”

Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dalbeler ise şuna vurgu yaptı: “Dolar değer kazanınca emtia fiyatları geriliyor. Avro değer kaybedince Avrupa’daki fiyat avantajımızı kaybediyoruz. Çünkü Avrupalı üretici ile de rekabet ediyoruz.” Dalbeler, fiyatlar nedeniyle Türkiye’deki üretim düşüşüne de dikkati çekti.

7 MİLYAR DOLAR

Dün IFCO’nun açılışına katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Son aylarda parite etkisini çok fazla hissediyoruz. İlk yedi ayda parite kaynaklı ihracat kaybımız 7 milyar doları buldu. Paritenin yanı sıra Avrupa başta olmak üzere küresel pazarlardaki resesyon beklentisi üretimimiz ve ihracatçımız için bir risk oluşturuyor. Ama bunlara rağmen yıl sonu hedeflerimizi tutturacağımıza inanıyorum” dedi.

‘MEKTUP’ DOĞRULANDI

TÜSİAD, önceki gece açıklama yaparak Wall Street Journal’da yer alan “yaptırım mektubu” haberini doğruladı.

Açıklamada “ABD Hazine Bakanı Yardımcısı Adewale Adeyemo’nun, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında, yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşlar ile kurulabilecek ilişkilerin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlere de yaptırım riski olarak yansıyabileceğine yönelik mektubu TÜSİAD’a da iletilmiştir. İlgili mektup, TÜSİAD tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile paylaşılmıştır” denildi.