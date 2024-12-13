Avrupa borsaları karışık seyrediyor

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:07

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:07

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 düşüşle 519 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 20.461 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.311 puan seviyesinde bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,4 artışla 34.857 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi yatay seyirle 7.420 puandan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,2 azalışla 11.807 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni yılda izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerin artmasıyla negatif bir seyir öne çıkıtı.

AVRUPA BORSALARI FRANSA HARİÇ POZİTİF

Avrupa borsalarında dün Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yılın son faiz kararı sonrasında Fransa hariç pozitif bir seyir öne çıktı.

ECB'nin yılın dördüncü faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürme kararının ardından dün Avrupa borsaları Fransa hariç pozitif bir kapanış sergiledi. Bugün, ECB'nin politika yapıcısı Francois Villeroy Fransa'nın kamu finansmanında reform yapması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da bugün açıklanan dış ticaret fazlası 13,4 milyar Euro ile beklentilerin altında kaldı. İngiltere'de ise sanayi üretiminin yıllık bazda artması beklenirken yüzde 0,7 daraldığı görüldü.

Bugün, bölgede ayrıca Avrupa Bölgesi sanayi üretimi takip edilecek.