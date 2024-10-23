İTO Başkanı'ndan Avrupa Birliği'ne vize tepkisi: Kendinize zarar veriyorsunuz

Yayınlanma: 23.10.2024 - 11:42

Güncelleme: 23.10.2024 - 11:42

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Schengen vizesiyle ilgili yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek Avrupa Birliği'ni eleştirdi. Avdagiç, AB'nin vize başvurularındaki artış ve geri dönmeyenlerin fazlalığı gerekçelerini öne sürdüğünü belirterek, "Her iki gerekçenin de doğru olmadığını açıkça ifade ediyoruz" dedi.

'KENDİNİZE ZARAR VERİYORSUNUZ'

SIAL Paris Gıda Fuarı'nda konuşan Avdagiç, "İş dünyamızın makine talepleriyle Avrupa'ya gitmesine izin vermiyorsunuz, ardından Çin mallarına yöneldiklerinde şikayet ediyorsunuz. Bu tutumunuzla kendinize zarar veriyorsunuz" ifadelerini kullandı.

AB'nin vizeyle ilgili tutumunu eleştiren Avdagiç, İTO olarak iş dünyasının görüşlerini sıkça üst düzey yetkililerle paylaştıklarını ve vize sorununda ilerleme beklediklerini belirtti. Avdagiç, AB'nin kısa süreli vize verme uygulamasına da karşı çıkarak, bu uygulamanın başvuru sayısında sahte bir artış yarattığını ifade etti.

Avdagiç, AB'nin vize sorununu mülteci meselesiyle ilişkilendirmesinin ise mantıklı bir gerekçesi olmadığını belirtti ve "1 haftalık ya da 10 yıllık vize verdiğinizde, kişinin ülkede kalıp kalmayacağı değişmiyor" diye konuştu.

Son olarak, AB'nin Çin'in ticari baskısından şikayet ederken, Türkiye'deki iş insanlarına vize konusunda zorluk çıkardığını belirten Avdagiç, bu durumun Avrupa'ya zarar verdiğini vurguladı.