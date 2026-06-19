Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni darbe: 21'inci yaptırım paketi yolda

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya yönelik yaptırımların genişletilmesi ve mevcut tedbirlerin güçlendirilmesi konusunda ortak iradelerini bir kez daha ortaya koydu.

Liderler, 20'nci yaptırım paketi kapsamında alınan ve Rusya'nın gölge filosunu hedef alan son tedbirleri memnuniyetle karşılarken, 21'inci yaptırım paketinin en kısa sürede kabul edilmesi çağrısında bulundu.

RUSYA'NIN ENERJİ GELİRLERİ HEDEFTE

Zirve kapsamında yapılan değerlendirmelerde, Rusya'nın enerji gelirlerinin daha fazla sınırlandırılması gerektiği vurgulandı.

AB liderleri ayrıca gölge filoya yönelik daha güçlü önlemler alınmasının, Rusya'nın bankacılık sektörünü hedefleyen ek tedbirlerin hayata geçirilmesinin ve gölge filonun oluşturduğu çevresel, güvenlik ile deniz emniyeti risklerine karşı ortak bir yaklaşım geliştirilmesinin önemine işaret etti.

G7 İLE YAKIN KOORDİNASYON VURGUSU

Liderler, yaptırımlar konusunda G7 ülkeleriyle yürütülen yakın koordinasyonu da olumlu değerlendirdi.

Zirvede ayrıca Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı askeri güç konuşlandırması ile İran, Belarus, Kuzey Kore ve diğer ülkelerin Rusya'ya sağladığı askeri destek sert şekilde kınandı.

UKRAYNA SAVAŞINDA BASKIYI ARTIRMA MESAJI

AB liderleri, Rusya'ya yönelik ekonomik ve finansal baskının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, yaptırımların etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceği mesajını verdi.