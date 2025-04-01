Avrupa Birliği'nden ABD'ye rest: Yeni tarifelere karşı misilleme sinyali!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:31

Güncelleme: 01.04.2025 - 15:31

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD’nin gümrük tarifelerine karşı güçlü bir misilleme yapmaya hazır olduklarını belirtti. Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda konuşan von der Leyen, ABD ile ticaret ilişkileri ve yeni tarifeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gümrük vergisi geriliminin Avrupa’dan kaynaklanmadığını vurgulayan von der Leyen, "Tarifelerin yanlış olduğuna inanıyoruz. Bugün buradan vermek istediğim mesaj, halkımızı ve refahımızı korumak için gerekli her şeye sahip olduğumuzdur" ifadelerini kullandı.

'ÇIKARLARIMIZI HER ZAMAN SAVUNACAĞIZ'

AB’nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu hatırlatan von der Leyen, Birliğin tarifelere karşı müzakere edebilecek ve direnecek gücü olduğunu belirterek, "Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız" dedi.

ABD yönetiminin çelik, alüminyum, otomobil ve otomobil parçaları ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirdiğini hatırlatan von der Leyen, bir sonraki aşamada yarı iletkenler, ilaçlar ve kereste gibi sektörlerin de bu vergilerden etkileneceğini söyledi.

Von der Leyen, ABD’nin yarın birçok ürüne ve ülkeye uygulanacak yeni "karşılıklı tarifeleri" duyuracağını belirterek, ticaret dünyasında pek çok dengesizlik bulunduğunu, ancak bunlarla mücadele etmek için birlik olunması gerektiğini dile getirdi.

TARİFELER ENFLASYONU TETİKLEYECEK

Genel olarak gümrük vergilerinin işleri daha da zorlaştıracağını belirten von der Leyen, "Tarifeler, halkın ödeyeceği ek vergilerdir. Bu uygulamalar sadece enflasyonu artıracaktır" dedi.

AB’nin tarifelere karşı öncelikli stratejisinin müzakere olduğuna dikkat çeken von der Leyen, sorunları çözmek için görüşmelere açık olduklarını söyledi.

"Karşı önlemler almaya hazırız" diyen von der Leyen, tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

AB’nin atacağı bir sonraki adım konusunda üye ülkelerin liderleriyle yakın temas halinde olduğunu belirten von der Leyen, "ABD’nin yapacağı duyuruları dikkatle değerlendirecek ve yanıtımızı ona göre şekillendireceğiz. Önceliğimiz müzakere yoluyla bir çözüm bulmak. Ancak gerektiğinde halkımızı, şirketlerimizi ve çıkarlarımızı korumakta kararlıyız. Bu yüzleşmenin kimsenin yararına olmadığını düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yapıcı bir çözümün herkesin çıkarına olduğunu hatırlatan von der Leyen, "Avrupa bu çatışmayı başlatmadı. Amacımız misilleme yapmak değil. Ancak gerekirse buna hazırız ve elimizde güçlü bir plan var" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB’nin ticari ilişkilerini çeşitlendirmeye devam edeceğini ve iç pazarın daha da derinleştirileceğini sözlerine ekledi.