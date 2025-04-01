Donald Trump’tan "Kurtuluş Günü" tarifesi: Piyasalar altüst oldu!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 15:21

Güncelleme: 01.04.2025 - 15:21

ABD Başkanı Donald Trump’ın "Kurtuluş Günü" öncesinde açıklayacağı yeni gümrük tarifeleri, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oldu. Wall Street’te S&P 500 endeksi gün içinde düşüş yaşasa da kapanışta yüzde 0,6 yükseldi. Dow Jones yüzde 1 artarken, Tesla ve Nvidia’daki kayıplar Nasdaq’ın düşmesine yol açtı.

Trump’ın tarifelerinin enflasyon ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisine dair belirsizlikler, yatırımcıların risk iştahını azalttı. Japon Nikkei 225 endeksi yüzde 4, Güney Kore Kospi yüzde 3 ve Fransa CAC 40 yüzde 1,6 değer kaybetti. Güvenli liman olarak görülen altının ons fiyatı 3.160 dolara yükselirken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,21’e geriledi.

SERT TEDBİRLER PİYASALARDA KAYIPLARI ARTIRABİLİR

ABD, 2 Nisan’da karşılıklı gümrük vergilerini devreye alacak. Goldman Sachs, Trump’ın yüzde 15 ek tarife getirmesi halinde enflasyonun artacağını ve büyümenin yavaşlayacağını öngörerek, ABD’nin resesyona girme olasılığını yüzde 35 olarak hesapladı. Tarifeler beklenenden daha düşük olursa piyasalar toparlanabilir, ancak sert önlemler kayıpları derinleştirebilir.

Trump’ın tarifelerinin otomobil, tıbbi ürünler ve yarı iletken sektörlerini hedef alması bekleniyor. Avrupa ve Asya borsalarında büyük yankı uyandıran bu kararlar, Avrupa’da Stoxx 600’ün yüzde 1,51, DAX’ın yüzde 1,33 ve CAC 40’ın yüzde 1,58 düşmesine neden oldu. Mart boyunca Avrupa borsalarında yüzde 3 ila 4 arasında değer kayıpları yaşandı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ

Büyük teknoloji şirketleri de düşüşten etkilendi. Tesla yüzde 1,7 gerileyerek yıllık kaybını yüzde 35,8’e çıkardı. Nvidia yüzde 1,2 düşüşle yıllık kaybını yüzde 19,3’e taşıdı. Öte yandan, Rocket’ın satın aldığı Bay Cooper hisseleri yüzde 14,5 yükselirken, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’i yüzde 1,2 değer kazandı.

Trump’ın tarifeleri Avrupa’da lüks tüketim ve otomotiv sektörlerini de olumsuz etkiledi. LVMH ve Hermes sırasıyla yüzde 18 ve yüzde 12 gerilerken, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW ve Stellantis yüzde 9 ila 17 arasında düşüş yaşadı. Sağlık sektöründe de Novo Nordisk yüzde 27 değer kaybetti.

ABD dolarının zayıflamasıyla Euro, Mart ayında yüzde 4,25 yükselerek 1,08 seviyesine çıktı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,73’e çıkarken, ABD 10 yıllık tahvili yüzde 4,21 seviyesinde yatay seyretti.

Trump’ın politikalarının piyasalara etkisi belirsizliğini korurken, yatırımcılar tarifelerin boyutunu ve kapsamını yakından izliyor.