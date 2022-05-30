Avrupa borsaları 3 haftanın zirvesinde
Avrupa hisse piyasalarında geçen hafta başlayan yükseliş, Çin'de açıklanan ekonomiyi destekleyici politikaların etkisiyle devam ederken başlıca endeksler üç haftanın zirvesine yükseldi.
Yatırımcılar bugün Almanya enflasyon verileri de dahil olmak üzere bu hafta açıklanması beklenen verileri izleyecek.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in finans merkezi Shanghai'da iki aydan uzun süre önce başlatılan tecrit uygulaması kapsamında işletmeler için devreye alınan kısıtlamalar Çarşamba günü itibarıyla kaldırılacak.
Yetkililer, buna ek olarak ekonomiyi destekleyici politikalar açıklayarak büyüme ve talebe dair beklentileri kuvvetlendirdi.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi Çin'den yoğun talep gören lüks ürün üreticisi şirketler öncülüğünde %0.8 yükseldi.
LVMH, Hermes, Pernod Ricard ve Burberry %1.8 ile %4.6 arasında yükseldi.
İŞLEM HACMİNİN DÜŞÜK OLMASI BEKLENİYOR
Çoğunlukla geniş tabanlı olan kazanımlara teknoloji hisseleri öncülük etti. Wall Street'in resmi tatil nedeniyle kapalı kalmasıyla işlem hacminin düşük olması bekleniyor.
Avrupa hisse piyasaları, geçen hafta beklentilerin üzerinde gelen ABD TÜFE verileri, enflasyonun zirveye ulaştığı yönünde işaretler ve Fed'in faiz artırımı planlarının netleşmesi sayesinde Mart ortasından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi.
Bu hafta açıklanacak euro bölgesi enflasyon verilerinin, enflasyonun geçen ay rekor seviyeyi görmesinin ardından yükselişine devam ettiğini göstermesi ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor.
Refinitiv verilerine göre, TSİ 1500'de açıklanacak olan Almanya yıllık enflasyon verilerinin de enflasyonun geçen ay %7.8 ile 40 yılın zirvesini görmesinin ardından bu ay da %8'e yükseldiğini göstermesi bekleniyor.
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