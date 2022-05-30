Asya borsaları yükseldi
Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanaklarının, enflasyonist baskıların farkında olunduğu ve faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanması ile piyasalarda risk iştahı arttı. Buna ek olarak cuma günü ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının yıllık bazda 4 ayın en düşük artışını kaydetmesi, enflasyonist baskıların azalacağına işaret etti.
Küresel çapta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına karşın resesyon riskinin düşük olduğu yorumlarının artmasını sağladı.
Söz konusu gelişmelere ek olarak, Çin'de vaka sayılarındaki iyimser seyir paralelinde haziran itibarıyla Şanghay kentinde kısıtlamaların azaltılacağının açıklanması ve kademeli normalleşmenin Pekin'de de uygulanacağı beklentisi pay piyasalarını destekledi.
JAPON YENİ YENİDEN İSTİKRAR KAZANDI
Emsallerinin aksine gevşek para politikasını benimseyen Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yönlendirmeleri de yakından takip edilirken, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda ekonomik faaliyeti desteklemek için güçlü parasal genişlemeye sabırla bağlı kalacakları sözünü verdi. Kuroda ayrıca, Japon yeninin istenmeyen bir şekilde zayıflamasının ardından yeniden istikrar kazandığını söyledi.
Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 artarak 3.149 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 yükselerek 2.670 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 primle 27.369 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 127,4 seviyesinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 yükselişle 55.987 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kazancıyla 21.121 puanda seyrediyor.
Video Haberler
- Ticari araç iş yerinin kepengini yıktı:1 yaralı
- Öğrenci servisi ile TIR çarpıştı: 2’si ağır 11 yaralı
- Parkta yoga CİMER'e şikayet edildi!
- Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Atatürk Havalimanı hareketlendi: 'Frankfurt'tan geldim'
- Çöp evden servet çıktı
- Otomobile giren 'yılanı' itfaiye çıkardı
- Husumetlisini börekçide yakalayıp kulağını kesti
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- Şişli'de 'taciz' iddiası: Şüphelinin peşinden koştu
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli ve memur zammı için yeni formül
- 8 soru 8 kötü haber
- Atatürk’ü hedef alan Demirkan yine sahnede
- ABB'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması
- RTÜK'ün yeni hedefi: Selçuk Tepeli
- 'Bir gece ansızın tepelerine ineriz'
- İşte AKP'nin son planı!
- İmamoğlu ve CHP'li belediyelere davet yok
- Afyonkarahisar'da otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
- Uzmanlardan 'meteor yağmuru' uyarısı