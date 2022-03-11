Avrupa borsaları dünkü satışların ardından bugün yükseldi
Avrupa hisse senedi piyasaları, dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) sıkılaştırma yanlısı açıklamaları nedeniyle yaklaşık yüzde 2 gerilemesinin ardından bugün yükseldi.
ECB, bu yaz piyasalara para sürmeyi bırakacağını açıkladı.
Avrupa'nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi dünkü seansta yüzde 1.7 gerilemesinin ardından bugün yüzde 0.6 yükseldi.
Yüksek enflasyon kaygıları Rusya-Ukrayna krizine dair endişelerin önüne geçerken, ECB faizlerin yükseltilmesinin önünü açtı.
ECB yetkililerinden Francois Villeroy de Galhau, Avrupa ekonomisinin savaşın etkilerine rağmen büyümeye devam ettiğini ve daralma olmadığını söyledi.
İtalya'nın Tod's markası küresel ekonomiye dair belirsizliklere rağmen 2022 için olumlu beklentileri olduğunu açıklamasının ardından yüzde 3.3 yükseldi.
EssilorLuxottica tüm bölgelerdeki satışların salgın hastalık öncesi seviyeleri aşmasıyla 2021 için en iyi çeyrek dönem sonuçlarını açıklamasının ardından yüzde 3.6 yükseldi.
Almanya'nın Lanxess şirketi çeyrek dönem sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından yüzde 4.7 yükseldi.
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