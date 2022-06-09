Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 azalışla 438,1 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 14.362 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.4 düşüşle 7.563 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.47 azalışla 6.418 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0.42 değer kaybıyla 24.135 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.11 azalışla 8.833 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.0718'den işlem görüyor.
OYNAKLIK DEVAM EDİYOR
Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veri ve gelişmeler öncesi pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.
Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını belirten analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini kaydetti.
Analistler, ECB’nin bugünkü toplantıda şahin bir duruş sergilemesinin beklendiğini ifade ederek, piyasalarda bankanın eylül ayına kadar 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ve ilk adımı temmuzda atacağının fiyatlanmaya devam ettiğini aktardı.
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