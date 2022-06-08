Asya borsaları karışık seyretti

08 Haziran 2022 Çarşamba, 11:27

Enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli verilerin açıklanacağı haftanın ikinci yarısında, hisse senedi piyasalarında sektör ve şirket bazlı gelişmelerle hareketliliğin sürdüğü gözleniyor. Tahvil piyasalarında da satışların devam etmesi ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3'ün hemen üzerinde dengelendi.

BİRÇOK ÜLKE İÇİN RESESYON RİSKİ GÖRÜLÜYOR



Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme beklentilerini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürerek birçok ülke için resesyon riskine işaret ederken, bugün açıklanan verilere göre Japonya ekonomisine ilişkin ilk çeyrek daralma oranı yüzde 1'den yüzde 0,5'e revize edildi.

Bu gelişmelerle güne düşüşle başlayan Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın gelen alımlarla artıya geçti ve günü yüzde 0,7 kazançla 3.264 puandan tamamladı. Güney Kore'de Kospi endeksi 2.626 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden sonlandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 yükselişle 28.234 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi 133,7 ile Nisan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından yüzde 0,8 artışla 133,6'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 düşüşle 54.970 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,2 kazançla 22.005 puanda seyrediyor