Avrupa borsaları düşüşle açıldı

23 Haziran 2022 Perşembe, 10:26

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,74 düşüşle 7.036 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 azalışla 5.868 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 21.614 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,94 gerileyerek 8.069 puanda bulunuyor.

Dün, yüzde 0,4 yükselişle günü 1,0569 seviyesinden tamamlayan Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 düşüşle 1,0540 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

FED EYLÜLDE DE 75 BAZ PUAN ARTIŞ YAPABİLİR

Powell'ın ABD Kongresi'nde bugün devam edeceği sunumu ve sonrasında vereceği mesajların yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinin açıklamalarının da takip edileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek toplantıda Fed'in politika faizini 75 baz puan artıracağına neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında da 75 baz puanlık artış ihtimali yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, piyasalarda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yıl sonuna kadar 150 baz puanlık faiz artırımının fiyatlanmaya başlandığını ifade ederek, bölgede artan enerji maliyetleri söz konusu yükselişte etkili olduğunu vurguladı.

Bugünün veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endekslerinin (PMI) yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ödemeler dengesinin öne çıktığını aktaran analistler, tahvil ve döviz piyasasının seyrinin de izlenmesi gerektiğini söyledi.