Gelişen ülke borsalarında en kötü ilk yarı performansı

28 Haziran 2022 Salı, 15:43

ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek amacıyla agresif faiz artırım döngüsüne başlaması dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona sürükleneceğine, bu durumun da gelişen piyasaları vuracağına dair endişeler hakim.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi son 4 çeyrekte düştü. Bu, 2008'den beri en uzun süren düşüş oldu.

'ZEHİRLİ BİR KARIŞIM'

Dubai'deki Tellimer'da stratejist olan Hasnain Malik yükselen ABD faizleri, güçlü dolar, akaryakıt ve gıda fiyatlarındaki artışın bazı gelişen ülkeler için 'zehirli bir karışım' olduğunu söyledi.

Bank Julius Baer Hisse Senedi Stratejisti Leonardo Pellandini gelişen ülke hisse senedi piyasaları için yılın ikinci yarısının da zorlu geçebileceğini belirtti.

JP Morgan stratejistleri ise daha iyimser görüşte. Marko Kolanovic öncülüğündeki stratejistler gelişen ülke borsalarının ikinci yarıda gelişmiş olanlara kıyasla daha iyi performans göstereceği tahminini paylaştı. Stratejistler yıl sonuna kadar MSCI Endeksi'nin yüzde 20 yükselmesini bekliyor.