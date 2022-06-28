New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0.35 artarak 31.549,05 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0.33 artışla 3.913 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.15 kazançla 11.542,24 puana çıktı.
Yatırımcılar küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama sinyalleri ile para politikası görünümünü değerlendirmeye devam ederken, endeksler yeni günün açılışında yukarı yönlü bir seyir izledi.
Çin'in yeni tip koronavirüs salgınına karşı aldığı bazı karantina önlemlerini gevşetmesiyle küresel büyümede canlanma umutlarının artması, piyasalardaki pozitif seyri destekledi.
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