Avrupa borsalarında 14 yılın en kötü ilk yarı performansı

30 Haziran 2022 Perşembe, 11:12

Avrupa'da hisse senetleri küresel finansal krizden bu yana en kötü ilk yarı performansına hazırlanıyor.

Stoxx Europe 600 ilk yarının son gününde yüzde 1'i aşan düşüş kaydetti. Böylece endekste yılın ilk yarısında yüzde 16'ya varan kayıp izlendi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, tüm sektörler otomotiv ve madencilik öncülüğünde düştü.

Merkez bankalarının agresif politikalarının ekonomik büyümeyi sekteye uğratacağı endişeleri bu yıl bölge hisse senedi piyasalarında baskıya neden oldu.

Ekonomik Araştırmalar Merkezi Ekonomisti Josie Dent enflasyonun daha fazla ivmeleneceğine dair birtakım riskler olduğuna dikkat çekerek "Bu sene enflasyonda ivmelenme devam edecek" ifadesini kullandı.