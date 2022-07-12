Avrupa borsaları düşüşle açıldı

12 Temmuz 2022 Salı, 10:53

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.98 düşüşle 7.165 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.80 kayıpla 5.948 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 21.352 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.53 azalışla 8.022 puanda bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif şahin politikalarına devam edeceğine ilişkin beklentiler ve artan güvenli liman talebi, doları diğer para birimleri karşısında desteklerken, Euro/dolar paritesi ise 1.0005'le son 20 yılın en düşüğünü görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde 1,0010'dan alıcı buluyor.

ENFLASYON VERİLERİ ÖNCESİ RİSK İŞTAHI DÜŞÜK

Analistler, yarın açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesinde küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Bölgede enerji arzına ilişkin artan endişelerin de satış baskısını desteklediğini kaydeden analistler, özellikle Rusya'dan doğal gaza yönelik gelebilecek açıklamaların yakından takip edildiğini dile getirdi.

Dün Rus gazını Almanya'ya taşıyan en büyük boru hattı olan Kuzey Akım 1'in 10 günlük bakım nedeniyle kapalı olacağı bildirilmişti.

Analistler, bugün Almanya'da Zew beklenti endekslerinin takip edileceğini belirterek, Asya'dan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin gelecek haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.