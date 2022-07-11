Avrupa borsaları düşüşle açıldı

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 10:58

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.8 düşüşle 7.138 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.5 kayıpla 5.942 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1 değer kaybıyla 21.562 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.8 azalışla 8.038 puanda bulunuyor.

Geçen hafta 1.0072 ile son 20 yılın en düşüğünü test eden Euro/dolar paritesi, kayıplarını kısmen telafi ederek haftalık bazda yüzde 2.2 azalışla 1.0187'den kapandı.

Yeni haftaya da düşüş eğilimiyle başlayan Euro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0.6 altında 1.0120'den işlem görüyor.

"YATIRIMCILAR TEMKİNLİ"

Analistler, çarşamba günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verileri öncesi küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, yatırımcıların temkinli hareket ettiğini söyledi.

Asya'da artan yeni tip koronavirüs vakalarının halihazırda kırılgan olan dünya ekonomileri için durumu daha da zorlaştırabileceği endişesinin fiyatlandığını aktaran analistler, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini bildirdi.

Buna göre, Rusya doğal gazını Baltık Denizi altından Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki akış, bakım çalışmaları nedeniyle 21 Temmuz'a kadar durduruldu.

Analistler, bugün bölgede veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, Asya'dan Covid-19 salgınına ilişkin gelecek haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.