Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı

Yatırımcılar bölgesel ve küresel ekonomik görünümü yakından izlerken kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 576,43 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 artarak 9.720,51 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,29 değer kazanarak 23.836,79 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,29 yükselerek 8.122,71 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,32 artışla 43.357,01 puandan günü tamamladı.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.27 itibarıyla yüzde 0,009 artışla 1,16 oldu.

ALMANYA ENFLASYON HEDEFİ

Bu arada, günün verisinde, Almanya'da ekimde yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle kasımda değişmeyerek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefine yakın kalmayı sürdürdü.

Öte yandan, kasım, yapay zeka hisselerine ilişkin "yüksek değerleme" endişelerinin yeniden ortaya çıkmasıyla hisse senetleri için dalgalı bir ay oldu. Bu durum, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlar ve para politikası konusundaki belirsizlikle birleşerek, pay piyasalarında satış dalgalarının yaşanmasına yol açtı.

Bununla birlikte, kasım ayının son haftasında Avrupa pay piyasalarında Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmelerin yanında ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı toplantıda faiz indirimine gideceği beklentisinin artmasının etkisiyle hafif toparlanma görüldü.