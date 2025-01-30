Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor: Gözler Avrupa Merkez Bankası faiz kararında!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 11:55

Güncelleme: 30.01.2025 - 11:55

Avrupa borsalarında, İngiltere hariç pozitif seyir izleniyor.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artışla 535,46 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 21.668,25 puan seviyesinde bulunurken İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 8.549,20 puanda işlem görüyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 36.384,00 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,5 artışla 12.340,40 puanda ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kazançla 7.889,82 puanda bulunuyor.

FED FAİZDE SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklaması piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verdi. Politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutan Fed, politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

DÜNYADA ENFLASYON-RESESYON İKİLEMİ SÜRÜYOR

Dünya ekonomisi enflasyon-resesyon ikilemi arasında yol alırken, ABD'nin ticari ve ekonomik alanda atacağı adımların küresel ticaret üzerindeki olası etkilerine yönelik endişeler de varlığını korumaya devam ediyor.

GÖZLER AMB FAİZ KARARINDA

Avrupa tarafında, gözler bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrilirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda AMB'nin politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, faiz kararının açıklanmasının ardından AMB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların yatırımcılar tarafından yakından takip edileceğini kaydetti. Bugün AMB'nin faiz kararının yanı sıra ABD, Euro Bölgesi ve Almanya'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.