Avrupa borsaları İspanya hariç düşüşle açıldı

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:01

Avrupa borsaları, haftaya İspanya hariç azalışla başladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,34 düşüşle 7.252 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 azalışla 6.182 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,32 değer kaybıyla 21.145 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,16 artışla 8.065 puanda bulunuyor.

Cuma günü, yüzde 0,3 azalışla günü 1,0201'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0210 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü açıklanacak faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını, dünya genelinde veri gündeminin de yoğun olacağını bildirdi.

ECB ÜÇ ANA POLİTİKA FAİZİNİ 50 BAZ PUAN YÜKSELTTİ



Geçen hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 11 yıl aradan sonra ilk kez faiz artırdığını anımsatan analistler, ECB'nin üç ana politika faizini 50 baz puan yükselttiğine dikkati çekti.

Hafta sonu açıklamalarda bulunan ECB üyesi Robert Holzmann, bankanın enflasyonun yükselmeye devam etmesi halinde hafif bir resesyonu kabul edebileceğini kaydederken, politika adımlarının tamamen ekonomik gelişmelere bağlı olduğunu ifade etti.

Analistler, bugün Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.