Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda son yarı finalist Fransa
Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Fransa, Hollanda'yı uzatmalarda gelen golle 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda Hollanda'yı 1-0 yenen Fransa, yarı finale çıktı.
Turnuvadaki son çeyrek final maçında Fransa ile Hollanda karşılaştı.
Normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmanın 102. dakikasında Eve Perisset'nin penaltıdan attığı golle rakibini 1-0 yenen Fransa, adını son 4 takım arasına yazdırdı.
Fransa, yarı finalde 27 Temmuz Çarşamba günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.
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