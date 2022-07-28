Avrupa borsaları İspanya hariç yükselişle açıldı
Avrupa borsaları, güne İspanya hariç alıcılı başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0.55 artışla 430.5 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0.27 değer kazancıyla 13.202 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0.35 yükselişle 7.374 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0.57 artışla 6.293 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1.10 değer kazancıyla 21.7012 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0.08 azalışla 8.118 puanda ve bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0.1 üzerinde 1.0210 seviyesinden işlem görüyor.
PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda politika faizini 75 baz puan artırmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajının piyasalarda risk iştahını artırdığını söyledi.
Öte yandan, Avrupa'da enerji arz probleminin bölgenin ekonomik aktivitesine zarar verebileceği endişesi güçlenirken, bölgede doğal gaz fiyatı megavatsaat başına 223,85 avroyla rekor seviyeye ulaştı ve Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Rusya'dan akışın kesintiye uğraması ihtimalini dikkate alarak doğal gaz tüketimini yüzde 15 azaltma konusunda uzlaştı.
Bugün, Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirten analistler, enerji konusundaki gelişmelerin de gündemin odağında yer aldığını bildirdi.
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