New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 16:55

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0.41 artarak 31.891.33 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0.93 artışla 3.957.60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1.67 kazançla 11.755.89 puana çıktı.

Fed'in iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar öncesi endeksler, yeni günün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de enflasyonun haziranda güçlenmeye devam etmesi, Fed'in bugün 75 baz puanlık faiz artışı yapma ihtimalini güçlendirirken, 100 baz puanlık faiz artışı bekleyenlerin oranı azaldı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün yüzde 74 ihtimalle 75 baz puanlık ve yüzde 26 ihtimalle 100 baz puanlık faiz artışı yapacağı tahmin edildi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETİ PİYASALARI YUKARI YÖNLÜ ETKİLEDİ

Devam eden bilanço sezonunda şirketlerin karlılıkları ve beklentileri de piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, teknoloji şirketlerinden Microsoft ve Google'un ana kuruluşu Alphabet'in dün açıklanan finansal sonuçları piyasalardaki yukarı yönlü hareketi destekledi.

Artış hızlarındaki yavaşlamaya ve piyasa beklentilerini karşılayamamalarına rağmen, Microsoft'un geliri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 51.9 milyar dolara çıktı.

Alphabet'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 69.7 milyar dolara yükseldi.

Bilançolarının açıklanmasının ardından Microsft'un hisseleri yüzde 4'ün, Alphabet'in hisseleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri, yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarına rağmen haziranda aylık bazda yüzde 1.9 artarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

Ülkede mal ticareti açığı da haziranda aylık yüzde 5.6 azalışla 98.2 milyar dolara gerileyerek daralma kaydetti ve ticaretin ikinci çeyrekte ekonomik büyümeye katkıda bulunabileceğini gösterdi.