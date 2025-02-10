Avrupa borsaları pozitif seyrediyor: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:12

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:12

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 artışla 544,84 puanda, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 21.865 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 değer kazancıyla 8.730,90 puanda bulunuyor.

İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 artışla 37.224 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 12.717,98 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 kazançla 7.999,62 puandan işlem görüyor.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda, ticaret savaşının tırmanacağına dair endişeleri beslediğini belirterek, ABD'nin korumacı ticari politikasının ülkedeki enflasyonist baskıları artırabileceğini kaydetti.

AVRUPA'DAN ABD'YE TEPKİ

ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari ilişkilere yönelik haber akışı da bölgedeki yatırımcıların odağında kalmayı sürdürüyor. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin AB'ye haksız veya keyfi biçimde gümrük vergileri uygulaması durumunda buna sert tepki göstereceklerini söyledi. Von der Leyen, "ABD ile geniş ve yaygın bir ilişkimiz var. Toplam ticaret hacmimiz 1,5 trilyon Euro'yu buluyor" dedi.

Ticaretin Atlantik'in her iki yakasındaki insanlar ve işletmeler açısından çok faydalı olduğuna işaret eden von der Leyen, AB ve ABD ekonomisinin birbirleriyle iç içe olduğunu dile getirdi. Von der Leyen işletmelerin daha yakın çalışması gerektiğini belirterek, "Tarifeler işletme maliyetlerini artırarak, işçilere ve tüketicilere zarar vererek gereksiz ekonomik bozulmalara neden olur." diye konuştu. Tarafların ortak biçimde çözüm üretmek için gündemlerindeki konuları masaya koymasının önemli olduğunu dile getiren von der Leyen, "AB, elbette hazırlıklı. AB, haksız veya keyfi bir şekilde hedef alınırsa sert bir şekilde yanıt verecektir" ifadesini kullandı.

Günün geri kalanında, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi takip edilecek.