New York borsası düşüşle kapandı: Trump'ın tarife planı piyasaları etkiliyor!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 11:57

Güncelleme: 08.02.2025 - 11:57

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta birçok ülkeye yönelik karşılıklı tarifeler açıklamayı planladığını duyurması sonrası günü düşüşle tamamladı.

1.36 PUANLIK KAYIP

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,99 azalarak 44.303,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 azalışla 6.026,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,36 kayıpla 19.523,40 puana indi.

ABD'de tarife endişelerinin yeniden alevlenmesiyle pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'teki görüşmesi öncesi yaptığı açıklamalarda, gelecek hafta birçok ülkeyi etkileyecek karşılıklı ticaretle ilgili bir açıklama yapacağını duyurdu. Bu konuda bir basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, bunun herkesi etkileyeceğini ifade etti.

TOPLANTI TARİHİ NETLEŞTİ

Japonya Başbakanı İşiba ile düzenlediği ortak basın toplantısında da bu konuya değinen Trump, mütekabiliyet esasına dayalı tarifeler olacağını kaydederek pazartesi veya salı günü bir toplantı yapacağını aktardı.

Trump'ın açıklamaları piyasalarda, ticaret savışının tırmanacağına dair endişeler arttı.

ABD'de açıklanan ekonomik veriler de piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.

Ülkede açıklanan tüketici güven endeksi verisi, ABD'de tarife endişelerinin tüketicilerin enflasyon korkularını artırdığını ortaya koydu.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, şubatta 67,8'e inerek Temmuz 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi şubatta yüzde 3,3'den yüzde 4,3'e çıkarak Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,2'den yüzde 3,3'e yükseldi.