Avrupa borsaları son işlem gününü düşüşle kapadı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününde düşüşle kapanırken Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44 düşerek 8.121,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 değer kaybıyla 43.175,32 puana ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,67 azalarak 23.958,3 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,44 azalarak 9.717,25 seviyesinden kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.33 itibarıyla yüzde 0,329 düşüşle 1,153 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa borsalarında yatırımcıların odağı küresel gelişmelere çevrilirken, bölgede bugün açıklanan verilere göre Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 2,2 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 2,1'e indi. Enflasyon, ekimde aylık bazda ise yüzde 0,2 oldu.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ECB, bu haftaki politika faizi toplantısında, 3 temel politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi ekonomisinde büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin hafiflediğini belirtti.